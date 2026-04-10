Pietro Monici muore a 39 anni travolto dall' albero mentre pesca | ricoverato sotto choc l' amico che ha assistito alla tragedia

Un uomo di 39 anni è deceduto dopo essere stato investito da un albero durante una battuta di pesca lungo un canale nella zona di Treviso. Un suo amico, presente al momento dell'incidente, è stato trasportato in stato di shock in ospedale. L’incidente si è verificato in via Botteniga, nei pressi di alcuni palazzi, dove il pioppo è crollato improvvisamente sulla riva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vittima.

TREVISO - Stava pescando con un amico sulla riva del canale fra i palazzoni di via Botteniga, a Treviso, quando un enorme pioppo è crollato improvvisamente e l’ha travolto, uccidendolo sul colpo. È morto così ieri pomeriggio, appena fuori dalle mura della città, lungo una laterale di viale Luzzatti, Pietro Monici, ex rugbista 39enne nato a Milano ma da diverso tempo residente nella Marca, tra Villorba e San Pelaio. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, davanti agli occhi dell’amico, 37 anni, miracolosamente rimasto incolume ma ora ricoverato sotto choc in ospedale. «Le radici di questi alberi sono... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Pietro Monici muore a 39 anni travolto dall'albero mentre pesca: ricoverato sotto choc l'amico che ha assistito alla tragedia Muore a 39 anni travolto dall'albero che gli crolla addosso mentre pescaTREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare un 39enne travolto da un... Muore a 39 anni lungo il canale travolto dall'albero che gli crolla addosso mentre pescaTREVISO - Corsa contro il tempo - purtroppo senza esito - nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare un 39enne travolto da un... Si parla di: Muore a 38 anni travolto da un albero mentre pescava: ecco chi era; Tragedia sul Botteniga a Treviso: un 38enne muore schiacciato da un albero mentre pescava.