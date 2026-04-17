Vite salvate la madre di un ragazzo deceduto che ha donato gli organi | Motivo di grande gioia

Questa mattina, l’ASL Foggia ha organizzato diverse iniziative per promuovere la conoscenza sulla donazione di organi e tessuti, in vista della Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti, che si terrà il 19 aprile 2026. Tra i partecipanti c’era anche la madre di un ragazzo deceduto che ha donato gli organi, definendo l’atto come “motivo di grande gioia”. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento.

Questa mattina, l’ASL Foggia ha promosso una serie di iniziative dedicate all’informazione e alla sensibilizzazione sul tema della donazione di organi e tessuti, in vista della Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti, che si celebra il 19 aprile 2026.L’obiettivo è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Aumentano donazioni organi, più trapianti e vite salvate: la gioia di mamma Patrizia.

Scontro tra una bici e un furgone, donati gli organi della donna: intervento riuscito, diverse vite salvateDopo un lungo intervento con tutte le verifiche durante e dopo l’intervento chirurgico, l'Ospedale di Foligno ha fatto sapere che si è concluso il...