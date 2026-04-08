Guidare sotto l’effetto dell’alcol rappresenta una delle violazioni più gravi previste dal Codice della Strada. Le sanzioni variano da una multa di circa 543 euro fino all’arresto, in base al livello di alcol nel sangue rilevato con l’alcol test. I controlli sono frequenti e vengono effettuati tramite appositi strumenti per verificare il tasso alcolemico dei conducenti. Le conseguenze dipendono dalla quantità di alcol rilevata durante il controllo.

Guidare dopo aver bevuto è una delle infrazioni più gravi del Codice della Strada. Le sanzioni vanno dalla multa di 543€ fino all’ arresto, a seconda del tasso alcolemico. Dal 2024 le pene sono state inasprite con il nuovo Codice della Strada. Ecco i limiti, le sanzioni e cosa rischi davvero. Il limite di tasso alcolemico in Italia è 0,5 gl per i guidatori normali e 0,0 gl per i neopatentati (primi 3 anni) e i professionisti. Superarlo è reato penale sopra 0,8 gl. I 3 limiti e le sanzioni. Tasso alcolemico Tipo Multa Patente Penale 0,5 — 0,8 gl Illecito amministrativo 543 — 2.170€ Sospensione 3-6 mesi No 0,8 — 1,5 gl Reato penale 800 — 3.200€ Sospensione 6-12 mesi Arresto fino a 6 mesi Oltre 1,5 gl Reato penale grave 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Malore dopo aver bevuto alcol, spavento per una minorenne: trasportata in ambulanza al pronto soccorsoLa ragazza, con un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro, è stata trasportata al pronto soccorso.

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Alcol test: limiti, sanzioni e cosa rischi se guidi dopo aver bevuto?Alcol test 2026: limite 0,5 g/l, zero per neopatentati. Sanzioni da 543€ fino ad arresto. Alcolock obbligatorio, tabella completa. ilgiornaledigitale.it

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