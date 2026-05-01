Trasportare le biciclette in auto comporta alcune regole precise da rispettare. Esistono diversi tipi di portabici e diverse normative da seguire per evitare sanzioni. Le multe possono superare gli 8 euro, quindi è importante conoscere le disposizioni vigenti per non incorrere in errori o multe durante i viaggi con le biciclette.

Torna il sole, tornano le bici sul portabici dell'auto. E tornano anche i problemi per chi non si è ancora messo in regola. Prima di caricare sulla vettura la propria bicicletta, per evitare di incorrere in sanzioni che possono rivelarsi particolarmente aspre, è prudente infatti prestare attenzione alle principali norme che disciplinano l’uso del portabici. Norme che differiscono in base alla tipologia montata sull’auto. I portabici si dividono infatti in tre grandi famiglie. Il portabici da tetto è la soluzione che crea meno problemi con la segnaletica posteriore: non copre né targa né fanali, ma impone attenzione all'altezza massima consentita di 4 metri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Portabici auto: le regole da sapere per evitare multe

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