Retata anti-camorra contro i Panzarottari affiliati al feroce clan Moccia | 23 persone in carcere

Nella giornata di oggi è stata eseguita una vasta operazione di polizia che ha portato all’arresto di 23 persone, ritenute affiliate ai “Panzarottari”, gruppo legato al clan Moccia. L’intervento ha coinvolto diverse località e ha visto l’esecuzione di numerose misure cautelari. La retata si inserisce in un’azione più ampia contro le attività criminali organizzate nella zona. Le persone coinvolte sono state portate nelle carceri locali e l’indagine prosegue per chiarire ulteriori dettagli.

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