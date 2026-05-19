Retata anti-camorra contro i Panzarottari affiliati al feroce clan Moccia | 23 persone in carcere
Nella giornata di oggi è stata eseguita una vasta operazione di polizia che ha portato all’arresto di 23 persone, ritenute affiliate ai “Panzarottari”, gruppo legato al clan Moccia. L’intervento ha coinvolto diverse località e ha visto l’esecuzione di numerose misure cautelari. La retata si inserisce in un’azione più ampia contro le attività criminali organizzate nella zona. Le persone coinvolte sono state portate nelle carceri locali e l’indagine prosegue per chiarire ulteriori dettagli.
Una retata vera e propria quella contro il gruppo dei “Panzarottari”, ritenuto articolazione del clan Moccia. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 26 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, detenzione di armi, ricettazione e favoreggiamento. Ventitré indagati sono finiti in carcere, mentre per altri tre è stato disposto il divieto di dimora. Lo scacco matto al clan Moccia. In particolare, è emerso che le attività illecite... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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