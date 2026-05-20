Guasto improvviso | sospensione idrica a Frosinone e in numerosi Comuni della provincia
Un guasto improvviso sulla condotta adduttrice ha provocato la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diverse zone della provincia di Frosinone e di alcuni Comuni vicini. La rottura ha interessato un tratto della rete idrica, generando disagi per le utenze della zona. Le autorità competenti stanno intervenendo per riparare il guasto e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. La situazione coinvolge vari Comuni, con interventi in corso per limitare i disagi.
Un guasto improvviso sulla condotta adduttrice sta causando una sospensione del flusso idrico in diverse aree della provincia di Frosinone. L’interruzione è prevista oggi, mercoledì 20 maggio, dalle ore 14:00 fino alle ore 06:00 di giovedì 21 maggio, per consentire le necessarie operazioni di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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