Guasto improvviso | sospensione idrica a Frosinone e in numerosi Comuni della provincia

Un guasto improvviso sulla condotta adduttrice ha provocato la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diverse zone della provincia di Frosinone e di alcuni Comuni vicini. La rottura ha interessato un tratto della rete idrica, generando disagi per le utenze della zona. Le autorità competenti stanno intervenendo per riparare il guasto e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. La situazione coinvolge vari Comuni, con interventi in corso per limitare i disagi.

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