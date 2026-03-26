Guasto improvviso sospensione idrica a Frosinone Ceccano e altri comuni

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, si sono verificati disagi in diversi comuni del territorio a causa di un guasto improvviso alla rete idrica. La problematica ha causato la sospensione dell'erogazione dell'acqua in molte zone, coinvolgendo cittadini di Frosinone, Ceccano e altri centri. La situazione ha determinato notevoli inconvenienti per le utenze interessate.

L’interruzione, iniziata intorno alle ore 15:00 e prevista fino alle 21:00, sta interessando diverse aree della provincia Disagi per migliaia di cittadini nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, a causa di un guasto improvviso alla rete idrica che ha provocato la sospensione del flusso d’acqua in numerosi comuni del territorio. L’interruzione, iniziata intorno alle ore 15:00 e prevista fino alle 21:00, sta interessando diverse aree della provincia, coinvolgendo in modo significativo interi centri abitati e numerose zone periferiche. Segnalata inoltre una criticità legata alla fornitura idrica gestita da Acqualatina S.p.A. per il comune di Giuliano di Roma, in particolare verso la centrale Palombara. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Guasto improvviso, sospensione idrica a Frosinone, Ceccano e altri comuni Articoli correlati Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica. Emergenza idrica: guasto improvviso, rubinetti a secco in diverse zone di LecceLECCE – Un guasto imprevisto alla rete idrica di Lecce sta causando notevoli disagi in diverse aree della città. Contenuti utili per approfondire Guasto improvviso Temi più discussi: Collassa la condotta: scatta la sospensione idrica a Pellezzano; Guasto improvviso alla condotta: i quartieri di Sassari dove verrà chiusa l'acqua tra oggi e domani; Lavori urgenti sulla condotta del Molisano Sinistro: sospeso il flusso idrico in cinque Comuni; Guasto urgente alla rete idrica, stop all’acqua a Catanzaro nord: ecco le zone interessate. Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica. A seguito del collassamento della condotta adduttrice ... zon.it A Petrosino guasto alla condotta principale già riparatoA causa di un improvviso guasto a una condotta della rete idrica principale nel Comune di Petrosino, si è resa necessaria l’interruzione dell’erogazione ... itacanotizie.it Spinoso : Per un guasto improvviso sulla condotta adduttrice dell'agri erogazione idrica sospesa dalle 08:30 del 25/03/2026 fino alla fine dei lavori. Intero centro abitato. #notizie #valdagri #press - facebook.com facebook Guasto improvviso alla condotta principale della rete idrica dell'area di Camposarcone. Possibili disagi #IoSeguoTgr x.com