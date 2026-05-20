Guastalla la guardia medica nella nuova Casa

A Guastalla, nella ex casa di riposo di largo Gramsci, si sta preparando l’apertura della nuova sede dedicata alla guardia medica. L’edificio, recentemente ristrutturato, ospiterà sia il servizio di assistenza sanitaria notturna che quello diurna, inserendosi nel progetto di riorganizzazione dei servizi territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale. La struttura è stata adattata per accogliere le nuove funzioni, con lavori di adeguamento e allestimento iniziati nelle scorse settimane. La messa in funzione del servizio è prevista nei prossimi giorni.

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Guastalla (Reggio Emilia), 20 maggio 2026 - Comincia a delinearsi la prima attività all’interno dell’ex casa di riposo di largo Gramsci a Guastalla, in gran parte ristrutturata negli ultimi anni per poter ospitare la Casa e l’Ospedale di Comunità dell’Azienda Sanitaria Locale. Per il 20 giugno è in programma l’inaugurazione ufficiale della struttura, i cui lavori sono finanziati da risorse del Prnn. Ma già ora, dal 21 maggio, qui, in via Foscolo, si trasferiscono i locali della Continuità assistenziale, l’ex guardia medica, ora attiva alla Rsa di Pieve. Nel ristrutturato edificio troverà posto anche l’Ospedale di comunità, con 18 posti letto, struttura intermedia dedicata a pazienti che necessitano di assistenza e sorveglianza infermieristica continuativa, ma non di ricovero ospedaliero intensivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, la "guardia medica" nella nuova Casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La guardia medica di Misterbianco si trasferisce nella nuova casa di comunitàGuardia medica di Misterbianco operativa nella nuova sede della casa della comunità spoke, in Via Galileo Galilei n. Trasloca la guardia medica di Ortona: la nuova sede è in piazza San FrancescoTrasloca il servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica) di Ortona: l’ambulatorio ha lasciato i locali dell’ospedale “Gaetano Bernabeo”...