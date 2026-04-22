Trasloca la guardia medica di Ortona | la nuova sede è in piazza San Francesco

La guardia medica di Ortona ha cambiato sede e ora si trova in piazza San Francesco. L'ambulatorio, che prima era ubicato nei locali dell’ospedale “Gaetano Bernabeo”, ha lasciato quella posizione per spostarsi in una nuova struttura situata nel centro della città. Il trasferimento riguarda il servizio di continuità assistenziale, che garantisce assistenza sanitaria fuori dagli orari di apertura degli ambulatori tradizionali.

Trasloca il servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica) di Ortona: l’ambulatorio ha lasciato i locali dell’ospedale “Gaetano Bernabeo” e si è trasferito in piazza San Francesco.La Asl Lanciano Vasto Chieti rende noto che la nuova collocazione è operativa all’interno del distretto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Nuova sede per la guardia medica di TrecateL'Asl ha comunicato che dalle 20 di martedì 24 febbraio il servizio di Continuità Assistenziale sarà trasferito dalla sede di via Arno 11 in via... Leggi anche: La nuova sede di Slow Food Viterbo, inaugurata in via San Francesco