I profili social chiusi prima di Salim El Koudri Una vita dopo la laurea da perfetto fantasma

Da open.online 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salim El Koudri aveva cancellato i propri profili social prima di scomparire, lasciando pochi indizi sulla propria vita. Dopo aver conseguito la laurea, non si hanno più notizie pubbliche né dettagli su un’occupazione o attività. È stato anche segnalato un passato di cure psichiatriche, senza ulteriori specifiche. La sua presenza online si è dissolta, rendendo difficile ricostruire il percorso personale e professionale di fronte alla sua scomparsa.

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Un fantasma, con zero tracce social, senza un lavoro e con alle spalle un percorso di cure psichiatriche. Questo il profilo del 31enne Salim El Koudri, fermato per aver travolto con la sua auto e colpito dei passanti con un coltello a Modena. Non è al momento accusato di terrorismo, perché gli investigatori nella sua casa a Ravarino, nel modenese, non hanno trovato elementi collegabili a una pianificazione o affiliazione per attentati. Al vaglio il suo cellulare e il suo conto corrente. Il 31enne, laureato in Economia, sarebbe stato seguito fino al 2024 da una struttura psichiatrica di Castelfranco Emilia. Le indagini coinvolgono la Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Bologna, la Procura di Modena e il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa). 🔗 Leggi su Open.online

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