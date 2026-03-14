Lavoratori senza stipendio nel sito Amazon di Parma | scatta la protesta dei sindacati

I sindacati denunciano che alcuni lavoratori impiegati nel sito di Amazon a Parma Dertre non hanno ricevuto lo stipendio dopo il cambio di appalto da Aelog a Condor. La protesta nasce dalla sospensione delle retribuzioni che coinvolge gli operai dell’ultimo miglio delle consegne. La situazione riguarda specificamente i dipendenti delle aziende incaricate delle consegne presso la struttura di Parma.

Si tratta di lavoratori impegnati nelle consegne dell’ultimo miglio per Amazon nell’area di Parma, che a seguito del cambio di appalto non sono stati trasferiti alla nuova azienda perché si trovavano in condizione di sospensione del rapporto di lavoro, come maternità, malattia o congedi straordinari, situazioni espressamente tutelate dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione art 42. Per questo motivo questi lavoratori sono rimasti formalmente assunti in Aelog e non sono passati alla nuova azienda nel momento del cambio di appalto. Il problema è che, nonostante il rapporto di lavoro sia ancora in essere con Aelog, questi lavoratori non stanno ricevendo quanto spetta loro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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