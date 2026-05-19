Ong Nadir soccorre barcone di 10 metri e sbarca 73 migranti a Lampedusa

La ONG Nadir ha condotto un intervento nel canale di Sicilia, intervenendo su un barcone di 10 metri. A seguito del soccorso, sono stati fatti sbarcare a Lampedusa 73 migranti provenienti da diversi paesi, tra cui Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Pakistan, Siria, Somalia e Sudan. L'operazione si è conclusa con il trasferimento delle persone sulla terraferma, senza ulteriori dettagli sul loro stato di salute o sulle modalità di trasporto successivo.

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