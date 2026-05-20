GT3isti Challenge 2026 | tappa a Misano Adriatico

Il GT3isti Challenge 2026 si prepara a tornare al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” nel fine settimana del 23 e 24 maggio. Questa sarà la terza tappa della stagione e vedrà numerosi piloti impegnati in gare di auto da corsa. La manifestazione si svolge nell’autodromo situato sulla riviera adriatica, offrendo uno spettacolo di competizioni motoristiche. La gara è prevista su due giorni, con sessioni di prove e competizioni ufficiali. La città di Misano si anima in questa occasione, attirando appassionati e partecipanti.

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Il GT3isti Challenge 2026 torna al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” il weekend del 23 e 24 maggio per il terzo round della stagione. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi, non solo per il prestigio del tracciato romagnolo, ma anche per la concomitanza con grandi eventi collaterali. La manifestazione è aperta a tutte le Porsche stradali e da competizione, con la sfida sul tempo sul giro. Ecco i dettagli principali dell’evento: Dettagli della Tappa. Data: 23-24 Maggio 2026. Location: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Misano Adriatico (RN). Natura dell’evento: Terzo round stagionale (dopo l’apertura a Misano a marzo e la trasferta al Red Bull Ring ad aprile). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - GT3isti Challenge 2026: tappa a Misano Adriatico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GT3isti Challenge 2026: seconda tappa in AustriaLa seconda tappa del GT3isti Challenge 2026 è uno degli appuntamenti più interessanti dell’intero campionato, perché è l’unica gara fuori dall’Italia... GT3isti Challenge 2026: la sesta stagione all’insegna di PorscheLa scommessa nata nel 2021, in periodo di pieno Covid-19, si è rivelata vincente.