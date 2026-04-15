La seconda tappa del GT3isti Challenge 2026 si svolge in Austria, distinguendosi come l’unica prova del campionato all’esterno dell’Italia. La corsa si tiene su un circuito riconosciuto a livello internazionale, attirando piloti e appassionati da vari paesi. Questo evento rappresenta un momento importante nel calendario del torneo, offrendo una sfida su un percorso di alta qualità e visibilità. La gara si inserisce nella sequenza delle competizioni ufficiali della stagione.

La seconda tappa del GT3isti Challenge 2026 è uno degli appuntamenti più interessanti dell’intero campionato, perché è l’unica gara fuori dall’Italia e si corre su un circuito di livello mondiale. Teatro dell’evento il circuito austriaco Red Bull Ring. Seconda tappa GT3isti Challenge 2026. Red Bull Ring. Date: 17–18 aprile 2026. Round: 2° del campionato. Unica gara estera della stagione. Il circuito (perché è speciale). Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più famosi d’Europa: Circuito F1 e MotoGP. Lunghezza 4.326 metri. Layout veloce con: lunghi rettilinei. forti staccate (curve 1, 3, 4). dislivelli importanti (tipico circuito “in salitadiscesa”).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - GT3isti Challenge 2026: seconda tappa in Austria

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