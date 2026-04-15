GT3isti Challenge 2026 | seconda tappa in Austria
La seconda tappa del GT3isti Challenge 2026 si svolge in Austria, distinguendosi come l’unica prova del campionato all’esterno dell’Italia. La corsa si tiene su un circuito riconosciuto a livello internazionale, attirando piloti e appassionati da vari paesi. Questo evento rappresenta un momento importante nel calendario del torneo, offrendo una sfida su un percorso di alta qualità e visibilità. La gara si inserisce nella sequenza delle competizioni ufficiali della stagione.
La seconda tappa del GT3isti Challenge 2026 è uno degli appuntamenti più interessanti dell’intero campionato, perché è l’unica gara fuori dall’Italia e si corre su un circuito di livello mondiale. Teatro dell’evento il circuito austriaco Red Bull Ring. Seconda tappa GT3isti Challenge 2026. Red Bull Ring. Date: 17–18 aprile 2026. Round: 2° del campionato. Unica gara estera della stagione. Il circuito (perché è speciale). Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più famosi d’Europa: Circuito F1 e MotoGP. Lunghezza 4.326 metri. Layout veloce con: lunghi rettilinei. forti staccate (curve 1, 3, 4). dislivelli importanti (tipico circuito “in salitadiscesa”).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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