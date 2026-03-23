La scommessa nata nel 2021, in periodo di pieno Covid-19, si è rivelata vincente. Nel 2026 scatterà la sesta stagione del GT3isti Challenge, la competizione nata per gli amanti del marchio Porsche, che dà la possibilità ai possessori delle sportive tedesche stradali e da competizione di scendere in pista alla ricerca del miglior tempo sul giro. Nato nel 2021, il campionato continua a riscuotere successi, e, grazie anche al patrocinio di ACI Sport, il challenge sta totalizzando un numero sempre crescente di iscritti. Anche per la stagione 2026 tra i partner fautori della manifestazione, vedremo Ebimotors. Il team di Cermenate (CO) da sempre tra i fautori del campionato, sarà presente come sempre in pista sia il sabato che la domenica, in ogni tappa. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - GT3isti Challenge 2026: la sesta stagione all’insegna di Porsche

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