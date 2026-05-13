La premier ha preso parola in Senato in risposta a un intervento di Premier Time, affrontando la questione delle tensioni geopolitiche internazionali. Durante il suo intervento, ha evidenziato come le attuali dinamiche globali possano influenzare le prospettive di crescita del sistema-paese. La discussione si è concentrata anche sulle implicazioni di queste tensioni per l’economia nazionale, senza approfondire possibili soluzioni.

La premier Giorgia Meloni risponde in Senato al Premier Time. Sul tavolo anche la situazione geopolitica internazionale che influisce sulle prospettive di crescita del sistema-Paese. "Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire che è chiaramente la situazione nella quale noi ci troviamo, il fatto che ci sia un quadro economico, internazionale, particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie e che, chiaramente, in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita". Premier time, la risposta di Meloni

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