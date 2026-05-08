Dopo le tensioni degli ultimi giorni, la premier e il rappresentante di un paese latinoamericano si sono incontrati in un breve colloquio durato circa un’ora e mezza. La scena si è svolta in un caffè, con strette di mano, foto di rito e un momento di conversazione davanti a un espresso e alcuni biscotti. La premier ha commentato l’incontro parlando di un dialogo franco e di non voler creare divisioni.

Strette di mano, foto di rito, un colloquio davanti a un caffè espresso (italiano) e qualche biscotto da tè. È durato circa un’ora e mezza, più del previsto, l’atteso faccia a faccia a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, reduce dal colloquio in Vaticano con Papa Leone XIV. I due hanno affrontato i principali dossier di politica estera, con particolare attenzione alla crisi nello Stretto di Hormuz e alla situazione in Libano. Una visita di cortesia, l’hanno definita fonti del governo, utile alla premier per provare a ricucire i rapporti con l’alleato a stelle e strisce, che fino a qualche mese fa si potevano definire idilliaci.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni-Rubio, un’ora e mezza di colloquio dopo le tensioni con gli Usa dei giorni scorsi. La premier: “Dialogo franco, non dividiamoci”

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