Grey’s Anatomy raddoppia ABC ordina un nuovo spin-off ambientato in Texas

La rete ABC ha annunciato di aver ordinato un nuovo spin-off di Grey’s Anatomy, questa volta ambientato in un ospedale rurale del Texas. La produzione dovrebbe andare in onda all’inizio del 2027. La serie si inserisce nell’universo già conosciuto, con protagonisti che lavorano in un ambiente diverso rispetto a quelli della serie originale. Lo spin-off seguirà le vicende di medici e staff ospedaliero in un contesto più isolato e meno urbano. La notizia arriva dopo il successo delle stagioni precedenti di Grey’s Anatomy.

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