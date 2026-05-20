Grey’s Anatomy raddoppia ABC ordina un nuovo spin-off ambientato in Texas
La rete ABC ha annunciato di aver ordinato un nuovo spin-off di Grey’s Anatomy, questa volta ambientato in un ospedale rurale del Texas. La produzione dovrebbe andare in onda all’inizio del 2027. La serie si inserisce nell’universo già conosciuto, con protagonisti che lavorano in un ambiente diverso rispetto a quelli della serie originale. Lo spin-off seguirà le vicende di medici e staff ospedaliero in un contesto più isolato e meno urbano. La notizia arriva dopo il successo delle stagioni precedenti di Grey’s Anatomy.
La rete ABC espande l’universo di Grey’s Anatomy con un nuovo spin-off medico ambientato in un ospedale rurale del Texas, in arrivo a inizio 2027. Grey’s Anatomy si prepara ad allargare ulteriormente i propri confini narrativi con un progetto completamente inedito. La rete televisiva ABC ha infatti dato il via libera formale alla produzione di. 🔗 Leggi su 2anews.it
Grey's Anatomy Season 22 Finale Recap: What Happened to Owen & Teddy
Sullo stesso argomento
Grey's Anatomy: in arrivo uno spinoff ambientato in TexasShonda Rhimes e Meg Marinis sono al lavoro sul nuovo progetto ambientato nel mondo dei medici che debutterà nel 2027 sugli schermi di ABC.
Grey's Anatomy non dirà addio ai suoi fan: ABC conferma il rinnovo per la stagione 23La serie creata da Shonda Rhimes continuerà a raccontare la storia di Meredith Grey e degli altri medici e tirocinanti per un altro anno.