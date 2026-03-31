Grey' s Anatomy non dirà addio ai suoi fan | ABC conferma il rinnovo per la stagione 23

La rete televisiva ha annunciato che la serie televisiva continuerà con una nuova stagione, che sarà la 23. La produzione proseguirà a seguire le vicende di medici e tirocinanti in un ospedale. La conferma è arrivata ufficialmente, garantendo così la presenza dello spettacolo anche nel prossimo anno televisivo. La decisione riguarda la trasmissione di nuovi episodi per la prossima annata.

La serie creata da Shonda Rhimes continuerà a raccontare la storia di Meredith Grey e degli altri medici e tirocinanti per un altro anno. Grey's Anatomy continua a stabilire record: la serie targata ABC ha infatti ottenuto il rinnovo per la stagione 23 da parte del network. La serie è stata creata da Shonda Rhimes ed è il medical drama più longevo di sempre arrivato sugli schermi televisivi. I protagonisti di Grey's Anatomy Lo show ha come protagonista Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey che, dalla stagione numero 19, ha deciso di limitare il suo impegno nello show per dedicarsi ad altri progetti come attrice, rimanendo tuttavia coinvolta come voce narrante, produttrice esecutiva e compiendo alcune apparizioni nel corso delle puntate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grey's Anatomy non dirà addio ai suoi fan: ABC conferma il rinnovo per la stagione 23 Articoli correlati Leggi anche: Eric Dane morto per insufficienza respiratoria, la conferma nel certificato dell'attore di Grey's Anatomy Leggi anche: Il cast di Grey’s Anatomy e Alyssa Milano ricordano Eric Dane: “Non dimentico la scintilla nei suoi occhi” Leggi anche: Addio a Eric Dane di "Grey's Anatomy" Grey’s Anatomy Season 22 Episode 1 Shocking Twist: Link Survives & Doctor Monica Dies!