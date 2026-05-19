Grey' s Anatomy | in arrivo uno spinoff ambientato in Texas

È stato annunciato un nuovo spin-off di Grey's Anatomy, ambientato in Texas, che sarà trasmesso nel 2027 sulla rete ABC. La serie è stata ideata da Shonda Rhimes e Meg Marinis, che stanno curando lo sviluppo del progetto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulla trama o sui personaggi, ma l’azienda produttrice ha confermato l’arrivo di questa nuova produzione nel palinsesto. La serie si inserisce nel mondo dei medici, già protagonista di numerosi capitoli dello stesso universo narrativo.

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Shonda Rhimes e Meg Marinis sono al lavoro sul nuovo progetto ambientato nel mondo dei medici che debutterà nel 2027 sugli schermi di ABC. Il mondo di Grey's Anatomy sta per espandersi ulteriormente: ABC ha infatti annunciato la realizzazione di uno spinoff che verrà prodotto da Shonda Rhimes. La creatrice del medical drama svilupperà la nuova serie, ancora senza un titolo ufficiale, in collaborazione con Meg Marinis, showrunner e produttrice dello show cult. I primi dettagli sulla nuova serie Nel team della produzione dello spinoff di Grey's Anatomy ci sarà anche Ellen Pompeo, la protagonista dello show originale che tiene incollati agli schermi da oltre 20 anni gli spettatori di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grey's Anatomy: in arrivo uno spinoff ambientato in Texas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Kevin McKidd e Kim Raver lasceranno ‘Grey’s Anatomy’ Grey’s Anatomy: shock nel finale, Jo Wilson davanti a scelte crucialiIl finale della ventiduesima stagione di Grey’s Anatomy, previsto per il 7 maggio, promette scossoni profondi sia per l’evoluzione dei personaggi che... Il momento è arrivato: #KevinMcKidd e #KimRaver hanno lasciato #GreysAnatomy nel finale della stagione 22, ma perché? E come è stato giustificato il loro addio? Tutti i retroscena (con #SPOILER) x.com 'Grey's Anatomy' ha reso un tributo 'molto intenzionale' al compianto Eric Dane nel finale della Stagione 22, dice Kevin McKidd (Esclusiva) reddit Grey's Anatomy: in arrivo uno spinoff ambientato in TexasShonda Rhimes e Meg Marinis sono al lavoro sul nuovo progetto ambientato nel mondo dei medici che debutterà nel 2027 sugli schermi di ABC. movieplayer.it Grey’s Anatomy, ABC ordina lo spinoff ambientato in Texas (ma non ci saranno trasferimenti)Si espande la serie tv Grey's Anatomy, arriva un nuovo spinoff ambientato in Texas ma nessun personaggio si trasferirà ... dituttounpop.it