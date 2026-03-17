Bridgerton | Shonda Rhimes conferma che potrebbe arrivare un nuovo spinoff

Shonda Rhimes, produttrice della serie Netflix Bridgerton, ha annunciato che potrebbe essere realizzato un nuovo spinoff. La produttrice ha indicato quale personaggio potrebbe essere protagonista di questa nuova produzione. La notizia è stata comunicata in un contesto di discussione sul futuro della serie. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul cast.

La produttrice della serie Netflix tratta dai romanzi di Julia Quinn ha svelato quale personaggio potrebbe essere al centro di un nuovo progetto. La storia di Bridgerton potrebbe espandersi con un nuovo spinoff. A rivelarlo è stata la produttrice Shonda Rhimes durante un episodio del podcast di Craig Melvin in cui ha parlato dei progetti relativi ai romanzi di Julia Quinn. Una nuova serie con al centro la famiglia Bridgerton? Rhimes, rispondendo alle domande riguardanti il futuro di Bridgerton, ha infatti dichiarato: "Ho sempre detto che pensavo che se avessimo fatto qualcosa del genere, Violet sarebbe un personaggio grandioso di cui raccontare la storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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