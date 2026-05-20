Green Med 2026 Stati Generali dell’Ambiente dal 27 al 29 maggio a Napoli

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, è stata annunciata l’edizione 2026 del Green Med Expo & Symposium, che si terrà dal 27 al 29 maggio presso la Stazione Marittima di Napoli. L’evento, chiamato anche Stati Generali dell’Ambiente in Campania, coinvolgerà numerosi partecipanti e presenterà vari interventi e iniziative legate ai temi ambientali. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo campano, coinvolgendo diverse realtà del settore. La conferma della data e del luogo è stata comunicata ufficialmente durante la presentazione.

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