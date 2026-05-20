Green Med 2026 Stati Generali dell’Ambiente dal 27 al 29 maggio a Napoli

Da teleclubitalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, è stata annunciata l’edizione 2026 del Green Med Expo & Symposium, che si terrà dal 27 al 29 maggio presso la Stazione Marittima di Napoli. L’evento, chiamato anche Stati Generali dell’Ambiente in Campania, coinvolgerà numerosi partecipanti e presenterà vari interventi e iniziative legate ai temi ambientali. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo campano, coinvolgendo diverse realtà del settore. La conferma della data e del luogo è stata comunicata ufficialmente durante la presentazione.

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Presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia l’edizione 2026 del Green Med Expo & Symposium – Stati Generali dell’Ambiente in Campania, in programma dal 27 al 29 maggio alla Stazione Marittima di Napoli. La manifestazione, organizzata da Ricicla TV (Zucchetti Ambiente) ed Ecomondo - Italian Exhibition Group, si conferma come uno dei principali appuntamenti del Mezzogiorno dedicati alla transizione ecologica, all’economia circolare e alla sostenibilità. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i temi centrali dell’edizione 2026, che spazieranno dalle energie rinnovabili alla gestione della risorsa idrica, passando per bonifiche, comunità energetiche, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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