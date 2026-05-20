Grave incidente nella notte in via Napoleona a Como | un 64enne trasportato in elicottero all' ospedale
Nella notte a Como si è verificato un incidente grave in via Napoleona, poco dopo l’una. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, causando ferite serie a uno dei conducenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato in elicottero un uomo di 64 anni all’ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora state fornite informazioni sulle condizioni dell’altro coinvolto.
Grave incidente nella notte a Como, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Napoleona poco dopo l’una. L’impatto è avvenuto intorno alle 1.20 del 20 maggio 2026 e ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 64 anni rimasto gravemente ferito nell’urto.I soccorsi nella notteSul. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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