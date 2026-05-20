Grave incidente nella notte in via Napoleona a Como | un 64enne trasportato in elicottero all' ospedale

Nella notte a Como si è verificato un incidente grave in via Napoleona, poco dopo l’una. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, causando ferite serie a uno dei conducenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato in elicottero un uomo di 64 anni all’ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora state fornite informazioni sulle condizioni dell’altro coinvolto.

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