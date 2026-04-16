Incidente nella notte uomo in bicicletta investito | è grave in ospedale

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo in bicicletta è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Sesto San Giovanni. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e dieci in viale Italia 576, vicino all'ex torre piezometrica della Falck. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Brutto incidente stradale a Sesto San Giovanni nella notte tra mercoledì e giovedì 16 aprile. È avvenuto a mezzanotte e dieci, in viale Italia 576, all'altezza dell'ex torre piezometrica della Falck. L'investimentoUn uomo di 50 anni è stato investito mentre si trovava in bicicletta. Sul posto si.🔗 Leggi su Milanotoday.it

ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.

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