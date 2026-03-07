Pistoia scontro sulla tangenziale Incidente-auto moto | grave un uomo di 54 anni

Oggi pomeriggio a Pistoia si è verificato un incidente sulla tangenziale 716, coinvolgendo un’auto e una moto. Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito e soccorso dai servizi sanitari. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione, ma si sa che il sinistro si è verificato nel pomeriggio di sabato 7 marzo. Le autorità stanno indagando sulle cause.

Pistoia, 7 marzo 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, lungo la tangenziale 716 di Pistoia. Un'auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora da chiarire, costringendo Anas alla chiusura temporanea della carreggiata Sud del raccordo. A riportare le conseguenze più gravi è stato un uomo di 54 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale pistoiese. Sul posto intervenuti con i soccorsi sanitari i vigili del fuoco e la polizia locale. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente, spiega Anas che aggiunge: "Per poter permettere la rimozione dei mezzi e ripristinare le condizioni di sicurezza sono momentaneamente attive delle deviazioni".