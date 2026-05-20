Domenica, Voghera ospiterà la partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia, con il via previsto alle 13:55. La manifestazione vede la partecipazione di grandi ospiti, tra cui figure legate alla storia del ciclismo, come Faustino Coppi e Baronchelli. La città si prepara ad accogliere questa importante tappa della corsa rosa, che attraverserà le strade locali prima di proseguire verso la sua destinazione successiva. L’evento attirerà appassionati e tifosi da diverse regioni, pronti a seguire la competizione.

Cresce l’attesa per l’arrivo della " corsa rosa ". Domenica Voghera sarà, infatti, la scenografia naturale della partenza della 15^ tappa del Giro d’Italia, con lo start ufficiale fissato per le 13,55. I corridori scatteranno dal "cuore" cittadino per affrontare un lungo tracciato pianeggiante che si concluderà nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17, in corso Venezia a Milano. Per celebrare degnamente un evento storico che porterà migliaia di appassionati sulle strade, in una città interamente addobbata a festa e con le vetrine dei negozi tinteggiate di rosa, il territorio si sta mobilitando con un ricco cartellone di iniziative collaterali.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandi ospiti per il Giro d’Italia. Da Faustino Coppi a Baronchelli

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