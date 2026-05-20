Grande successo per la VIII Stagione Concertistica | Artemus diventa Orchestra Città di Pompei

Si è conclusa con grande partecipazione la VIII Stagione Concertistica, che quest’anno ha visto il passaggio da Artemus a Orchestra Città di Pompei. La manifestazione, iniziata alcuni mesi fa, ha proposto una serie di eventi musicali con vari artisti e formazioni. Durante le serate sono stati eseguiti brani di diversi generi e periodi storici. La rassegna ha attirato un pubblico numeroso, con presenze record rispetto alle edizioni precedenti. La stagione si è chiusa con un concerto finale che ha ricevuto molte recensioni positive.

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Tempo di lettura: 3 minuti Si conclude con entusiasmo la VIII Stagione Concertistica promossa dall’APS Artemus di Pompei, una stagione che ha registrato in tutti gli appuntamenti una grande partecipazione di pubblico, confermando il crescente interesse del territorio verso il progetto artistico che vede la direzione del M° Alfonso Todisco, giovane direttore d’orchestra attivo in Italia e all’estero, docente del Conservatorio di Avellino. Un percorso iniziato nel 2017 come Orchestra Artemus e che, il 26 marzo 2026, dopo otto stagioni concertistiche ha segnato una tappa storica con la concessione ufficiale da parte del Comune di Pompei del nome “Orchestra Città di Pompei”: un riconoscimento istituzionale che valorizza il lavoro culturale portato avanti negli anni dalla compagine musicale sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grande successo per la VIII Stagione Concertistica: Artemus diventa Orchestra Città di Pompei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gas Monkey Was SHUTDOWN After a TERRIFYING Discovery.. Sullo stesso argomento La grande musica classica con la stagione concertistica "Armonie Intrecciate" 2026BRINDISI - L'ex convento Santa Chiara si trasforma in tempio della musica colta con la stagione concertistica "Armonie Intrecciate" 2026, un progetto... 'Solisti dell’orchestra città di Ferrara', nuovo appuntamento della stagione cameristicaStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran... Stagione concertistica della Domenico Scarlatti dalla classica alla sperimentazione. Con un'attenzione particolare all'innovazione drammaturgica e alla qualità interpretativa #ANSA x.com Grande successo per la VIII Stagione Concertistica: Artemus diventa Orchestra Città di PompeiSi conclude con entusiasmo la VIII Stagione Concertistica promossa dall’APS Artemus di Pompei, una stagione che ha registrato in tutti gli appuntamenti una grande partecipazione di pubblico, conferman ... zeroventiquattro.it Quali requisiti sono necessari per partecipare alla conversazione sui più grandi di sempre? reddit Napoli, al via stagione concertistica dell’Associazione ScarlattiRoma, 16 mag. (askanews) – Grande successo per l’avvio della 43ª stagione concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti, storica realtà della vita musicale colta napoletana che da oltre quattro d ... askanews.it