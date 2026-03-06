' Solisti dell’orchestra città di Ferrara' nuovo appuntamento della stagione cameristica

Domenica 8 alle 10.30, al Ridotto di Ferrara, si terrà un nuovo concerto della stagione cameristica con i Solisti dell’orchestra città di Ferrara. L’evento vede protagonisti i musicisti che si esibiranno in un programma dedicato alla musica da camera. L’appuntamento è rivolto agli appassionati che vogliono ascoltare dal vivo interpretazioni di livello. La serata è aperta al pubblico che desidera partecipare.

Domenica 8 alle 10.30, al Ridotto di Ferrara ci sarà un nuovo appuntamento della stagione cameristica che vedrà protagonisti i Solisti dell'orchestra città di Ferrara. Il programma della mattinata propone un percorso musicale attraverso due diverse declinazioni del Romanticismo europeo. Sono affidate ad una formazione composta da Antonio Aiello e Pervinca Rista (violini), Alessandro Savio e Fiorenza Barutti (viole), Leonardo Sapere e Valentina Migliozzi (violoncelli).

