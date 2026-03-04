La grande musica classica con la stagione concertistica Armonie Intrecciate 2026

L'associazione musicale culturale Le Voci dell'Arte Aps ha annunciato la stagione concertistica

BRINDISI - L'ex convento Santa Chiara si trasforma in tempio della musica colta con la stagione concertistica "Armonie Intrecciate" 2026, un progetto dell'associazione musicale culturale Le Voci dell'Arte Aps che porta a Brindisi altri tre mesi di appuntamenti, fino a maggio, con interpreti di primo piano del panorama musicale italiano. Sotto la direzione artistica del maestro Roberto De Leonardis, l'Auditorium Santa diventa il fulcro di un viaggio musicale che spazia dal contrappunto di Bach al classicismo di Mozart alle suggestioni del Novecento, offrendo al pubblico brindisino un calendario di eccellenze artistiche di raro valore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

