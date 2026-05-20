Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | eliminato Raimondo Todaro chi vincerà tra Alessandra e Antonella
Il 19 maggio si è conclusa la fase finale del Grande Fratello Vip, il reality show trasmesso su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli presenti in studio come opinioniste. Durante l'ultima puntata, è stato eliminato Raimondo Todaro. Restano in gara due concorrenti, Alessandra e Antonella, che si contenderanno la vittoria finale. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i concorrenti e il pubblico.
Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it
Grande Fratello Riassunto Semifinale 8 Dicembre ecco quello che non avete visto.
Sullo stesso argomento
Grande Fratello Vip, eliminato, finalisti e riassunto puntata 15 maggio: chi andrà in finale tra Renato e RaimondoTempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in...
Grande Fratello Vip, riassunto finale 19 maggio: Raimondo vola in finale, Raul eliminato, al via il televoto flashTempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara...
Il Grande Fratello Vip torna a guidare la serata con un vantaggio più netto rispetto alle ultime settimane, mentre tra talk, film e musica si gioca una battaglia sempre più frammentata. Venerdì sera, la televisione italiana si è divisa ancora una volta tra reality, facebook
Grande Fratello Vip, riassunto finale 19 maggio: il videomessaggio di Joshua, eliminata LuciaTempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settim ... today.it
#gfvip x.com
Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Quote e pronosticiStasera la finale del reality show condotto da Ilary Blasi. E c'è curiosità sul possibile vincitore: chi è il preferito ... today.it