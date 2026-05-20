Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | eliminato Raimondo Todaro chi vincerà tra Alessandra e Antonella

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio si è conclusa la fase finale del Grande Fratello Vip, il reality show trasmesso su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli presenti in studio come opinioniste. Durante l'ultima puntata, è stato eliminato Raimondo Todaro. Restano in gara due concorrenti, Alessandra e Antonella, che si contenderanno la vittoria finale. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i concorrenti e il pubblico.

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Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it

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