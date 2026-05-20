Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | eliminato Raimondo Todaro chi vincerà tra Alessandra e Antonella

Il 19 maggio si è conclusa la fase finale del Grande Fratello Vip, il reality show trasmesso su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli presenti in studio come opinioniste. Durante l'ultima puntata, è stato eliminato Raimondo Todaro. Restano in gara due concorrenti, Alessandra e Antonella, che si contenderanno la vittoria finale. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i concorrenti e il pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui