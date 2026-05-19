Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | Raimondo vola in finale Raul eliminato al via il televoto flash

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la puntata, Raimondo è passato in finale, mentre Raul è stato eliminato. È stato aperto un televoto flash per decidere il prossimo eliminato. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno commentato gli sviluppi della serata. La puntata ha visto anche l’assegnazione di alcuni premi e la discussione tra i concorrenti rimasti.

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Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it

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