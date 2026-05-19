Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | Raimondo vola in finale Raul eliminato al via il televoto flash

Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la puntata, Raimondo è passato in finale, mentre Raul è stato eliminato. È stato aperto un televoto flash per decidere il prossimo eliminato. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno commentato gli sviluppi della serata. La puntata ha visto anche l’assegnazione di alcuni premi e la discussione tra i concorrenti rimasti.

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