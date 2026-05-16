Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | chi andrà in finale tra Renato e Raimondo

La semifinale del Grande Fratello Vip si è tenuta lunedì sera su Canale 5, condotta da Ilary Blasi dopo quasi dieci anni di assenza. In studio erano presenti le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la puntata sono stati annunciati l’eliminato e i finalisti, tra cui Renato e Raimondo, che si contenderanno il titolo nella prossima finale. La serata ha visto anche momenti di discussione tra i concorrenti e varie sfide.

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