Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | chi andrà in finale tra Renato e Raimondo

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale del Grande Fratello Vip si è tenuta lunedì sera su Canale 5, condotta da Ilary Blasi dopo quasi dieci anni di assenza. In studio erano presenti le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la puntata sono stati annunciati l’eliminato e i finalisti, tra cui Renato e Raimondo, che si contenderanno il titolo nella prossima finale. La serata ha visto anche momenti di discussione tra i concorrenti e varie sfide.

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Tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nei panni delle opinioniste. Dopo settimane di permanenza nella casa più spiata d'Italia, per i. 🔗 Leggi su Today.it

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