Il 19 maggio si è conclusa la finale del Grande Fratello VIP, durante la quale è stata proclamata vincitrice Alessandra Mussolini. La puntata, trasmessa in prima serata, ha attirato l’attenzione dei telespettatori, anche se i dati ufficiali sugli ascolti non sono ancora disponibili. Dopo la conclusione dell’evento, il regista dello show ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla messa in onda e alla gestione della trasmissione. La puntata ha visto anche momenti di tensione e scontri tra i concorrenti.

La finale del Grande Fratello VIP, la puntata che ha incoronato Alessandra Mussolini, è andata in onda ieri sera 19 maggio, ma gli ascolti non sono ancora arrivati. A lasciare gli addetti ai lavori e gli appassionati nel limbo è stato un guasto tecnico in casa Auditel. E in attesa che i numeri parlino, a prendere la parola è stato chi questa edizione l’ha vissuta: il regista Alessio Pollacci. Perché lo spettacolo che è andato in onda ieri sera ha tutti gli elementi a favore per riportare il GF nella sua dimensione più naturale. Grande Fratello VIP, il caso degli ascolti in ritardo. A segnalare per primo il ritardo è stato Davide Maggio: “A causa di un inconveniente tecnico in fase di risoluzione, il rilascio dei Dati Auditel avverrà nel tardo pomeriggio”, ha fatto sapere su X. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello VIP, parla il regista dopo gli ascolti della finale in ritardo

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