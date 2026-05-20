La finale del Grande Fratello Vip ha attirato l’attenzione non solo per l’esito, ma anche per un calo improvviso degli ascolti rispetto alle puntate precedenti. In settimana si sono verificati ritardi anomali durante la messa in onda, che hanno generato confusione tra il pubblico e sui social. Il regista del programma ha commentato la situazione, spiegando le ragioni tecniche dietro a queste variazioni impreviste. La trasmissione ha subito variazioni nel palinsesto, con alcune puntate trasmesse in orari diversi rispetto al solito.

La finale del Grande Fratello Vip ha acceso il dibattito non soltanto per la vittoria di Alessandra Mussolini, ma anche per un dettaglio decisamente insolito che ha spiazzato telespettatori e addetti ai lavori: gli ascolti tv non sono ancora disponibili; fatto, questo, che ha generato dubbi e curiosità tra chi attende di conoscere i numeri della serata. Una situazione anomala che ha immediatamente alimentato commenti e supposizioni online, fino all’intervento diretto del regista del reality. GF Vip: gli ascolti tv non ci sono, ma parla il regista e chiarisce un punto importante. L’assenza degli ascolti televisivi della finale del GF Vip ha creato parecchio stupore tra fan e siti specializzati. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF Vip, ascolti spariti nel nulla: ma che sta succedendo? Parla il regista e rivela tutto sul ritardo anomalo

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