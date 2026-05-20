Grande Fratello Vip gli ascolti della finale sono in ritardo e scoppia il caso Interviene il regista | Giudicate cosa avete visto
Nella serata di ieri si è tenuta la finale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, ma i dati di ascolto non sono ancora stati diffusi. La trasmissione ha avuto un andamento altalenante durante tutta l’edizione, e questa volta si è verificato un ritardo nella pubblicazione dei numeri ufficiali. Il regista della trasmissione ha commentato la situazione, invitando il pubblico a valutare autonomamente ciò che è stato trasmesso, senza ulteriori commenti. La vicenda ha suscitato alcune polemiche tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.
C'è chi da ore non aspetta altro: i dati di ascolto della finalissima del Grande Fratello Vip, l'edizione condotta da Ilary Blasi che fin da subito ha dovuto fare i conti con percentuali di share altalenanti. Il programma, che non è partito così bene da quel punto di vista e molti al debutto. 🔗 Leggi su Today.it
Il Grande Fratello Vip si allunga nuove date e finale posticipata
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