Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito al televoto flash tra Antonella Elia Lucia e Raimondo Todaro? Il verdetto del pubblico | Lucia eliminata | Video Mediaset

Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026 si è svolto un televoto flash tra i tre concorrenti finalisti, ovvero Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Il pubblico ha espresso la propria preferenza tramite il televoto e, al termine dello scrutinio, è stata eliminata Lucia Ilardo. La diretta televisiva ha mostrato i risultati e il momento in cui la concorrente ha lasciato la casa. La puntata continua con i restanti finalisti in attesa di conoscere l’esito finale.

Prosegue la finale del Grande Fratello Vip 2026 con un altro televoto flash tra i tre finalisti Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Chi vuoi salvare tra Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro? Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito al televoto flash tra Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro?. La finale del Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo con un secondo televoto flash che questa volta coinvolge i tre finalisti Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Spetta come sempre a Ilary Blasi comunicare il verdetto del pubblico ai tre finalisti. Lucia Ilardo eliminata al Grande Fratello Vip 2026. Ci siamo: Ilary Blasi ha la busta con il verdetto del pubblico e chiama Lucia, Antonella e Raimondo ad andare nella nuvola. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande fratello vip 2026 | ultimo televoto aperto | ecco chi verrà eliminato | sondaggio televoto

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