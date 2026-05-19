Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera al televoto di martedì 19 maggio? Raimondo Todaro finalista | Video Mediaset

Ieri sera, durante la finale del Grande Fratello Vip 2026, è stato annunciato il risultato del televoto che ha portato all’eliminazione di uno dei concorrenti. La conduttrice ha comunicato ai partecipanti l’esito della votazione avvenuta nel corso della giornata di martedì 19 maggio. Tra i finalisti, è stato deciso chi avrebbe proseguito nel percorso e chi invece avrebbe lasciato il programma. La serata si è conclusa con l’annuncio del nome dell’eliminato e la conferma della presenza di alcuni concorrenti in finale.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera martedì 19 maggio? Durante la finale del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026 e chi è il sesto finalista? Puntata del 19 maggio 2026. Durante la diretta di martedì 19 maggio del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Raimondo Todaro e Renato Biancardi. « Allora vips ci siamo è il momento di scoprire chi tra Raimondo e Renato sarà il sesto finalista di questa edizione. Uno è salvo e l’altro è eliminato ” – comunica Ilary Blasi che invita i due concorrenti in nomination a raggiungere la graticola. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera

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