Grande Fratello Vip 2026 la finale in diretta | via al televoto flash tra Antonella Raimondo e Lucia

Nella serata del 19 maggio alle 22:00, il Grande Fratello Vip 2026 si avvia verso la fase finale con la diretta della finale. Tre concorrenti sono ancora in gara e si sono sfidati nel televoto flash, che si è aperto poco prima, alle 22:03. Antonella, Raimondo e Lucia sono i nomi che si contendono il televoto. Durante la puntata, sono stati mostrati spezzoni e aggiornamenti sui concorrenti ancora in gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui