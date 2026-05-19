Grande Fratello Vip 2026 la finale in diretta | via al televoto flash tra Antonella Raimondo e Lucia
Nella serata del 19 maggio alle 22:00, il Grande Fratello Vip 2026 si avvia verso la fase finale con la diretta della finale. Tre concorrenti sono ancora in gara e si sono sfidati nel televoto flash, che si è aperto poco prima, alle 22:03. Antonella, Raimondo e Lucia sono i nomi che si contendono il televoto. Durante la puntata, sono stati mostrati spezzoni e aggiornamenti sui concorrenti ancora in gioco.
19 maggio – 22:00. Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco. 19 maggio – 22:03. La sigla iniziale. La finalissima del GFVIP parte da un balletto, sulla passerella, con protagonisti i 7 concorrenti rimasti. In studio ballano, invece, Ilary Blasi con alcuni eliminati. Finché non arriva Francesca Manzini, che interrompe tutto con il suo “ tecnicismo centrale “. 19 maggio – 22:07. Ilary rimanda i concorrenti in Casa e saluta le opinioniste Cesara e Selvaggia; non manca nemmeno un ringraziamento al pubblico: “ Abbiamo seguito tutti i vostri consigli e siamo tornati a divertirci insieme “. Intanto, chiude subito il televoto tra Raimondo e Renato che decreterà il sesto finalista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Grande fratello vip 2026 | Lucia finalista | nuovo televoto aperto | scegli quarto finalista
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