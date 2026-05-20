Governo Conte | Salvini sul voto? Si è rimangiato tutto

Il leader di un partito di opposizione ha commentato le recenti dichiarazioni di un altro esponente politico, affermando che quest’ultimo si è subito rimangiato quanto detto dopo aver preso coscienza dell’effetto delle proprie parole. La frase è stata pronunciata nel corso di un’intervista e si riferisce a una dichiarazione sul voto riguardante il governo, che sembra aver causato una reazione immediata di smentita. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media nazionali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle dichiarazioni.

Roma, 20 mag. (askanews) – Salvini sul governo ha gettato una bomba? “Salvo rimangiarsi subito la dichiarazione dopo che ha visto effetto che hanno avuto le sue parole. Probabilmente ha ricevuto una chiamata da palazzo Chigi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di voto anticipato ventilata dal vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del volume del giornalista Antonio Polito “La Costituzione non è di sinistra”. Alla domanda se il governo arriverà a fine legislatura, l’ex premier ha risposto: “Se continuano a litigare così, non credo, anche se cercheranno di prendere tempo, magari per trovare altri posti per piazzare i loro amichetti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Tutti gli attacchi di Conte a Salvini nel suo discorso al Senato.

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