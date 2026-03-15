Il governo ha deciso di prorogare l’autorizzazione per il rigassificatore di Piombino, che sarebbe scaduta a luglio, senza rispettare le promesse fatte in passato. La proroga è arrivata mentre la regione Toscana continua ad attendere ancora le autorizzazioni necessarie. La questione ha suscitato molte discussioni e preoccupazioni tra i residenti e gli enti locali.

L’autorizzazione in scadenza a luglio è stata prorogata, mentre la Toscana sta ancora aspettando le opere garantite come compensazione La nave installata a Piombino si chiama Italis LNG (fino al 2024 si chiamava Golar Tundra). È lunga 300 metri e larga 40. Fu costruita nel 2015 come nave metaniera e acquistata da Snam, la principale società che gestisce il trasporto del gas in Italia. I rigassificatori trattano infatti gas naturale liquefatto (in sigla GNL o LNG, dall’inglese liquefied natural gas) trasportato via nave: una volta portato negli impianti di rigassificazione da navi metaniere, il GNL è ritrasformato in gas e successivamente immesso nei gasdotti del territorio, da cui arriva a centrali termoelettriche, aziende e case. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo si è rimangiato le promesse sul rigassificatore di Piombino

Articoli correlati

Alla fine il governo si è rimangiato le promesse sul rigassificatore di PiombinoL’autorizzazione in scadenza a luglio è stata prorogata, mentre la Toscana sta ancora aspettando le opere garantite come compensazione La nave...

Piombino: Governo al bivio sul rigassificatore, ora servono compensiPiombino è al centro di un dibattito cruciale riguardo al futuro del rigassificatore.

Altri aggiornamenti su Il governo si è rimangiato le promesse...

Temi più discussi: Rigassificatore di Piombino, c’è la proroga del Governo: Resta lì. L’opposizione: E’ un blitz; Colpo di mano del governo: il rigassificatore rimane a Piombino; Piombino, la guerra in Iran accelera la permanenza del rigassificatore; Proroga senza fine: il rigassificatore rimane a Piombino.

Rigassificatore di Piombino, c’è la proroga del Governo: Resta lì. L’opposizione: E’ un blitzIl decreto Infrastrutture è in Gazzetta Ufficiale: l’impianto continuerà a operare nel sito in cui si trova, all’interno dello scalo portuale toscano. Le reazioni di Parito Democratico e Alleanza Verd ... lanazione.it

Il governo firma la proroga per il rigassificatore di Piombino. Giani: Darò battagliaL'impianto gestito da Snam rimarrà ormeggiato nel porto del comune livornese. Il Pd parla di colpo di mano di Meloni, mentre per Calenda deve restare. Atrimenti andremo a pedali prima o poi ... ilfoglio.it

Affaire rigassificatore a Piombino: Ferrari nuovo commissario I cittadini di nuovo in piazza il prossimo 11 aprile facebook