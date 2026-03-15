Il governo ha deciso di prorogare l’autorizzazione per il rigassificatore di Piombino, che scadeva a luglio, invece di annullarla come inizialmente annunciato. La regione Toscana attende ancora dettagli sulle prossime mosse e sulle eventuali nuove autorizzazioni. La questione riguarda direttamente le attività del terminale e le ripercussioni sulla zona.

L’autorizzazione in scadenza a luglio è stata prorogata, mentre la Toscana sta ancora aspettando le opere garantite come compensazione La nave installata a Piombino si chiama Italis LNG (fino al 2024 si chiamava Golar Tundra). È lunga 300 metri e larga 40. Fu costruita nel 2015 come nave metaniera e acquistata da Snam, la principale società che gestisce il trasporto del gas in Italia. I rigassificatori trattano infatti gas naturale liquefatto (in sigla GNL o LNG) trasportato via nave: una volta portato negli impianti di rigassificazione da navi metaniere, il GNL è ritrasformato in gas e successivamente immesso nei gasdotti del territorio, da cui arriva a centrali termoelettriche, aziende e case. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alla fine il governo si è rimangiato le promesse sul rigassificatore di Piombino

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