Spese per la difesa governo diviso Meloni preme in Ue per lo scorporo Giorgetti vuole tagliarle Il nodo dell’aumento dei costi

Il governo si trova di fronte a divisioni interne sulla gestione delle spese per la difesa, con la premier che spinge in Europa per uno scorporo e il ministro dello sviluppo economico che propone riduzioni. Nel frattempo, il rapporto tra deficit e PIL previsto per il 2025 si ferma al 3,1%, con un margine di circa 600 milioni di euro rispetto alla soglia stabilita, creando tensioni all’interno dell’esecutivo.

La beffa del rapporto deficit pil del 2025 finito al 3,1% per “soli” 600 milioni di euro brucia ancora, in area governo. Uno 0,1% che impedisce di uscire dalla procedura di infrazione quest’anno e che apre vari interrogativi per le spese future. Prima di tutto perché lo scostamento, rispetto al previsto è tutto sommato basso, al punto che – al di là dello sfogo pubblico di ieri di Giorgia Meloni – qualcuno accredita che davvero l’Istituto di statistica abbia giocato un brutto scherzo, o non si sia fidato dei conti presentati, nei confronti del governo e delle strutture tecniche del ministero dell’Economia. La posizione di Giorgetti. In ogni caso i nodi da sbrogliare ora sono tanti, nel progettare la finanziaria futura.🔗 Leggi su Open.online

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