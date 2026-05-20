Google sta lavorando a un sistema che consenta di individuare le immagini generate con l’intelligenza artificiale attraverso un bollino invisibile. L’obiettivo è rendere più facile distinguere le immagini autentiche da quelle create artificialmente, senza alterare l’aspetto visivo delle immagini stesse. La tecnologia, ancora in fase di sviluppo, mira a fornire un metodo discreto per riconoscere le immagini AI, anche quando non mostrano segnali evidenti di essere state generate da un algoritmo.

Roma, 20 maggio 2026 – Ormai ce ne siamo accorti tutti: le i mmagini create con l’intelligenza artificiale stanno diventando così realistiche da confondere anche gli utenti più esperti. Ed è proprio per questo che Google ha deciso di correre ai ripari. Durante il Google IO 2026 l’azienda di Mountain View ha annunciato un’espansione massiccia di SynthID, il sistema progettato per identificare contenuti generati o modificati tramite IA. Cosa sappiamo. Cosa è SynthID, il sistema per identificare contenuti generati con IA. L’obiettivo è ambizioso: permettere agli utenti di capire immediatamente se una foto, un video o un contenuto online sia autentico oppure creato artificialmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Google vuole smascherare le immagini create con l’AI: arriva il bollino invisibile

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