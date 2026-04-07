Google Foto semplifica l’editor e migliora le immagini con AI Enhance

Google Foto ha avviato una fase di sperimentazione di nuove funzionalità progettate per rendere più semplice l’editing delle immagini e migliorare la qualità delle foto attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale. Le novità sono in fase di test e mirano a ottimizzare le operazioni di modifica e miglioramento delle immagini direttamente all’interno dell’app. Al momento, l’azienda non ha ancora annunciato una data ufficiale di rilascio generale di queste funzionalità.

Google Foto sta sperimentando nuove funzionalità che promettono di semplificare l’editing e migliorare l’esperienza utente. L’app, ormai lontana dalla semplice funzione di galleria, continua a trasformarsi in una piattaforma avanzata di elaborazione immagini, sfruttando l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni scatto. Secondo quanto riportato da Android Authority, nella versione 7.69.0.890655694 di Google Foto, la funzione “Migliora” viene testata in due varianti distinte: AI Enhance I e AI Enhance II. Questa novità modifica il flusso di lavoro dell’app: invece di generare tre versioni diverse per ogni immagine, come avveniva in precedenza, ora l’AI fornisce un singolo scatto migliorato. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Google Foto semplifica l’editor e migliora le immagini con AI Enhance Aiarty Image Enhancer: il software AI che migliora foto e immagini fino a 32KNon sempre le foto scattate o reperite online hanno la qualità che ci aspettiamo. Google foto potrebbe eliminare le immagini importanti: cosa fare per non perderleUn comunicazione poco chiara nel sistema di gestione dei duplicati di Google Foto mette a rischio i ricordi degli utenti Android: cancellando gli... Temi più discussi: Google Foto cambia AI Enhance e riorganizza editor; Cambiare telefono senza stress: la guida definitiva per spostare foto, chat e contatti su qualsiasi smartphone; Samsung: Google Cast sbarca finalmente sulle smart TV; I Migliori Generatori di Immagini AI Gratis del 2026: Siti & App. Google Foto semplifica il suo editor su Android con alcune modifiche inaspettateIl team di Google Foto ha reso noto che sono state apportate delle modifiche per rendere più semplice l'interfaccia dell'editor ... tuttoandroid.net Google foto semplifica l'accesso alla cartella bloccataGoogle Foto ha modificato la posizione della cartella bloccata per renderla più accessibile e incoraggiare l'uso di questa funzione di sicurezza. Google Foto ha modificato la posizione della cartella ... punto-informatico.it Samsung porta Google Foto sulle proprie TV | Cosa cambia x.com Le foto della prima tappa del TF 2026 https://drive.google.com/drive/folders/1OEpRcJH2Gubog7Ck11TrFvqvA5mCR_0F - facebook.com facebook