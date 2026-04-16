Google ha presentato il nuovo modello Gemini 3.1 Flash, uno strumento di sintesi vocale che permette di creare voci in oltre 70 lingue. La tecnologia si distingue per la capacità di produrre suoni molto naturali e coinvolgenti, offrendo nuove possibilità di utilizzo nel campo della conversione testo-parlato. La mossa si inserisce in una sfida diretta con altri sistemi di sintesi vocale presenti sul mercato.

Google ha rilasciato il nuovo modello Gemini 3.1 Flash dedicato alla conversione del testo in parlato, capace di generare voci estremamente naturali e coinvolgenti in più di 70 lingue diverse. La tecnologia introduce comandi testuali denominati audio tags, che consentono agli sviluppatori di modulare con precisione l’accento, il tono, il ritmo e lo stile della voce prodotta, gestendo persino dialoghi tra più interlocutori. L’evoluzione della sintesi vocale tra prestazioni e accessibilità economica. Il posizionamento tecnico di Gemini 3.1 Flash TTS risulta evidente dai dati emersi dalle classifiche di Artificial Analysis, dove il modello ha raggiunto un punteggio Elo di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemini 3.1 Flash: la voce di Google sfida Elevenlabs con 70 lingue

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