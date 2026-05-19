Gemini 3.5 Flash | l’IA di Google che punta a risparmi miliardari

Google ha presentato Gemini 3.5 Flash, un’IA progettata per ottimizzare i costi di gestione dei dati. Secondo le stime, un’azienda potrebbe risparmiare miliardi di dollari spostando l’80% dei propri carichi di lavoro su questa tecnologia. La velocità di generazione delle risposte è uno dei fattori chiave che potrebbe influenzare il livello di competitività tra i vari modelli di intelligenza artificiale. La presentazione evidenzia come questa soluzione possa migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi di infrastruttura.

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? Punti chiave Quanto può risparmiare un'azienda spostando l'80% dei carichi su Flash?. Come influirà la velocità di generazione sulla competizione tra i modelli?. Chi gestirà la sicurezza delle azioni compiute dagli agenti autonomi?. Perché l'intelligenza artificiale sta passando dalla scrittura all'esecuzione di task?.? In Breve Risparmi aziendali oltre un miliardo di dollari spostando l'80% dei carichi su Flash.. Velocità di generazione token quattro volte superiore rispetto ai modelli di frontiera attuali.. Punteggi tecnici del 76,2% su Terminal-Bench 2.1 e 83,6% su MCP Atlas.. Beta per abbonati Google AI Ultra negli USA prevista per la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemini 3.5 Flash: l’IA di Google che punta a risparmi miliardari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gemini 3 Flash –– Fast AND Furious Sullo stesso argomento Google: arriva Gemini Spark, l’IA che automatizza i tuoi task? Domande chiave Come può l'IA gestire i tuoi acquisti senza chiederti il permesso? Quali dati personali potrà consultare Gemini Spark per agire... Google Gemini Omni: l’IA che crea video come un regista esperto? Domande chiave Come può un'IA rispettare le leggi della fisica nei video? Cosa cambia nel montaggio video parlando direttamente con il software?... Gemelli 3.5 Flash Benchmarks reddit Google annuncia Gemini 3.5 Flash, il nuovo modello AI economico ma potente (più di 3.1 Pro)Google presenta Gemini 3.5 Flash: prestazioni elevate, velocità quadruplicata e costi dimezzati rispetto ai concorrenti. tuttoandroid.net Google rinnova Gemini: cambia il look e arriva il nuovo modello 3.5 FlashAlcuni di voi l'avranno già notato in queste ore usando lo smartphone o il computer: il redesign di Gemini su Android, iOS e web intravisto a inizio mese da oggi infatti è realtà per tutti. Ma le novi ... hdblog.it