Google Gemini Omni | l’IA che crea video come un regista esperto

Google ha presentato Gemini Omni, un’intelligenza artificiale capace di generare video che sembrano realizzati da un regista professionista. La tecnologia consente di creare immagini in movimento partendo da input testuali, mantenendo il rispetto delle leggi fisiche. Gli utenti possono interagire direttamente con il software per modificare e gestire i contenuti video, senza dover utilizzare strumenti di editing tradizionali. La piattaforma promette di semplificare i processi di produzione e di offrire nuove possibilità creative.

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? Domande chiave Come può un'IA rispettare le leggi della fisica nei video?. Cosa cambia nel montaggio video parlando direttamente con il software?. Quali professioni vedranno il loro lavoro trasformato da Gemini Omni?. Come farà Google a gestire la potenza di calcolo necessaria?.? In Breve Modello supera i limiti dei sistemi del 2025 come Nano Banana.. Integrazione prevista nella suite creativa Google Flow per futuri flussi multimediali.. Applicazioni pratiche includono video didattici in stop motion con plastilina.. Il sistema gestisce dinamiche fisiche come gravità ed energia cinetica.. Durante il keynote di apertura del Google IO 2026, Google presenta ufficialmente Gemini Omni, un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per trasformare radicalmente la creazione video partendo da input eterogenei. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Gemini Omni: l’IA che crea video come un regista esperto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Google Gemini con Samsung: le funzioni che utilizzerai davvero a Natale Sullo stesso argomento Google Flow Music: l’IA che crea brani e video con remix infinitiL’ecosistema della creazione musicale assistita dall’intelligenza artificiale subisce una trasformazione strutturale con il rebranding di ProducerAI,... Gemini trasforma il territorio: foto e video reali con l’IA di Google? Cosa sapere Google presenta al Cloud Next 2026 l'integrazione di Gemini nelle piattaforme geografiche. Prossimo Leaked Gemini Omni VS Quasi Chiusura di Sora 2 reddit Google raccoglie le trasmissioni(TG:e10838).bfd - Results on X | Live Posts & Updates x.com Google lancia Gemini Omni Flash: editing video con linguaggio naturale, già disponibile per AI Pro e UltraGoogle lancia Gemini Omni Flash: genera e modifica video con comandi in linguaggio naturale. Disponibile da oggi per abbonati AI Pro e Ultra. smartworld.it Al Google I/O arriva Gemini Omni, il rivoluzionario modello IA per la generazione videoGoogle punta a rivoluzionare la generazione dei video con Gemini Omni, modelli capaci di ragionare, comprendere il tutto e mixare vari input. tuttoandroid.net