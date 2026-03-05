Google Play Store ha iniziato a segnalare le applicazioni che consumano troppa batteria, rendendo più visibile ai utenti quali app sono particolarmente energivore. Questa novità mira a informare meglio gli utenti e a favorire una gestione più consapevole delle risorse del dispositivo. Le segnalazioni appaiono direttamente nelle schede delle applicazioni, contribuendo a migliorare la trasparenza sulla durata della batteria.

Questo approfondimento esamina le recenti iniziative di Google volte a ottimizzare l’efficienza energetica delle app su Android. Le misure includono un piano pluriennale che fornisce agli sviluppatori strumenti e dati utili per monitorare il consumo delle risorse e, di conseguenza, ridurre l’assorbimento della batteria. Viene inoltre analizzata l’introduzione di avvisi nel Play Store e le misure tecniche rivolte ai processi in background, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo verso applicazioni più sostenibili. Il quadro presentato mette in evidenza l’impegno di rendere più trasparente l’impatto energetico delle app e di modulare la visibilità nello store in base all’efficienza, senza intervenire in modo indiscriminato su tutte le applicazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google play store inizia a segnalare app che consumano troppa batteria

Google play store inizia a segnalare le app che drenano la batteriaIn seguito all’apertura di Google Play ai negozi di terze parti e all’annuncio di un piano pluriennale finalizzato a fornire strumenti e dati utili...

Google inizia a segnalare le app che drenano la batterial’ecosistema google play sta rafforzando la trasparenza sui consumi energetici delle applicazioni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Google play.

Temi più discussi: Google, ecco le novità di marzo 2026 per i servizi di sistema; Le novità dell’aggiornamento di sistema di Google Play di febbraio 2026 (aggiornato); Come attivare Google Play Protect; Meglio stabilità che nuove funzioni, cosa vogliono gli utenti dagli aggiornamenti delle app.

Google taglia le tariffe del Play Store, mentre l'accordo con Epic ridisegna i pagamenti delle app AndroidGoogle sta abbassando le tariffe del Play Store e consentendo la fatturazione alternativa e gli app store di terze parti Android dopo la disputa antitrust con Epic Games. notebookcheck.it

Google rivoluziona il Play Store: commissioni ridotte e più spazio a store e pagamenti alternativiTaglio delle fee fino al 20%, apertura ai sistemi di pagamento esterni e nuove regole per gli store di terze parti sul Play Store. igizmo.it

Nominati i componenti della commissione esaminatrice della Regione Puglia Leggi l'articolo completo nei commenti L'informazione nel palmo della tua mano. Resta connesso con la nostra app Scarica l’app da Google Play al seguente link: https://play. - facebook.com facebook

Disponible en Google Play de Android, App Store de Apple y App Gallery de Huawei ign.es/web/dir-aplica… x.com