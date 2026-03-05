Google play store inizia a segnalare le app che drenano la batteria

Google Play Store ha iniziato a segnalare le app che consumano più batteria per aiutare gli utenti a gestire meglio l’autonomia dei dispositivi. La novità arriva dopo l’apertura del negozio a negozi di terze parti e l’annuncio di un piano pluriennale rivolto agli sviluppatori, con l’obiettivo di fornire strumenti e dati utili. La funzione riguarda tutte le applicazioni installate e si basa su analisi di consumo energetico.

In seguito all’apertura di Google Play ai negozi di terze parti e all’annuncio di un piano pluriennale finalizzato a fornire strumenti e dati utili agli sviluppatori, Google concentra l’attenzione sul consumo energetico delle applicazioni. L’obiettivo è ridurre lo spreco di batteria e migliorare l’esperienza d’uso sui dispositivi mobili, mantenendo una gestione più trasparente delle risorse. Le nuove misure si inseriscono in una cornice di interventi destinati a rendere più efficiente l’uso delle risorse, con effetti diretti sull’ecosistema delle app. avvisi di batteria su google play. Google sta implementando nel Play Store avvisi di batteria mirati a segnalare applicazioni che possono consumare energia in modo anomalo, parte di una strategia volta a migliorare l’efficienza generale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google inizia a segnalare le app che drenano la batteria

