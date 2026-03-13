Google Maps si rivoluziona con l' aggiornamento dagli autovelox ai parcheggi | come attivare le nuove mappe 3D

Google Maps ha lanciato un nuovo aggiornamento che introduce la navigazione in 3D, oltre a integrare Ask Maps con Gemini e nuove funzioni di indicazioni. L'update permette di visualizzare mappe più dettagliate e offre strumenti migliorati per la ricerca di parcheggi e autovelox. Gli utenti possono attivare le nuove mappe seguendo le istruzioni presenti nell’app, disponibile sia su Android che su iOS.

Google Maps introduce un aggiornamento con navigazione 3D più realistica, indicazioni più “naturali” e maggiori dettagli su corsie, semafori e svolte. Debutta anche Ask Maps con Gemini, per fare domande e pianificare spostamenti in modo conversazionale. Le funzioni arrivano prima in Usa e India, poi si estenderanno gradualmente: per attivarle serve aggiornare l’app. Cosa cambia in Google Maps Il nuovo ciclo di novità di Google Maps punta a rendere la navigazione più “visiva” e più guidata. L’intervento principale riguarda la navigazione con una resa 3D più realistica: edifici, cavalcavia e profilo del terreno vengono rappresentati in modo più fedele grazie alla combinazione tra dati e immagini, comprese quelle di Street View e foto aeree. 🔗 Leggi su Virgilio.it

